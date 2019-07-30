В Казани эвакуировали ТЦ из-за ложного срабатывания сигнализации

КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в торгово-развлекательном комплексе "Тандем" в Казани во вторник днем, были эвакуированы около 500 человек, сообщили в главном управлении МЧС России по Татарстану.

"В ТРК "Тандем" сработала аварийная пожарная сигнализация, проведена эвакуация около 500 человек", - сказал собеседник агентства.