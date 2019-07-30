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РИА Новости

В Казани эвакуировали ТЦ из-за ложного срабатывания сигнализации

Вчера, 13:15
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в торгово-развлекательном комплексе "Тандем" в Казани во вторник днем, были эвакуированы около 500 человек, сообщили в главном управлении МЧС России по Татарстану.
"В ТРК "Тандем" сработала аварийная пожарная сигнализация, проведена эвакуация около 500 человек", - сказал собеседник агентства.
По его информации, все помещения торгового центра были проверены, срабатывание сигнализации оказалось ложным. В причинах срабатывания разбираются электрики.
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