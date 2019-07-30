Сервис "Яндекс.Автобусы" готов поддержать меры контроля перевозчиков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Автобусы" не может сам проверять автобусных перевозчиков и готов поддержать меры контроля за ними для создания цивилизованного рынка автоперевозок, заявил РИА Новости руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" (в него входят "Яндекс.Автобусы") Дмитрий Яковлев.
Во вторник газета "Известия" сообщила, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Госдуму предложение создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки. По данным газеты, объединение уже сформировало перечень из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В список попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и др.
"Данная проблема носит комплексный характер. К сожалению, у нас нет возможности самим проверять легальность перевозчиков – сам факт отправления с автовокзала не гарантирует соблюдения перевозчиком всех норм и предписаний законодательства", - прокомментировал глава "Яндекс.Путешествий".
"Мы готовы поддержать меры, способствующие созданию цивилизованного рынка автоперевозок - путем контроля самих перевозчиков, а не агрегаторов", - сказал Яковлев.
Он также заявил, что "Яндекс.Автобусы" работает в полным соответствии с законодательством, и как только в компанию поступает жалоба, она сразу блокирует у себя в системе перевозчиков, которые работают с возможным нарушением закона.