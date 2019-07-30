Сервис "Яндекс.Автобусы" готов поддержать меры контроля перевозчиков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Автобусы" не может сам проверять автобусных перевозчиков и готов поддержать меры контроля за ними для создания цивилизованного рынка автоперевозок, заявил РИА Новости руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" (в него входят "Яндекс.Автобусы") Дмитрий Яковлев.

"Данная проблема носит комплексный характер. К сожалению, у нас нет возможности самим проверять легальность перевозчиков – сам факт отправления с автовокзала не гарантирует соблюдения перевозчиком всех норм и предписаний законодательства", - прокомментировал глава "Яндекс.Путешествий".

"Мы готовы поддержать меры, способствующие созданию цивилизованного рынка автоперевозок - путем контроля самих перевозчиков, а не агрегаторов", - сказал Яковлев.

Он также заявил, что "Яндекс.Автобусы" работает в полным соответствии с законодательством, и как только в компанию поступает жалоба, она сразу блокирует у себя в системе перевозчиков, которые работают с возможным нарушением закона.