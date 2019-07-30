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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Десантники отметят Ильин день в Москве крестным ходом по Красной площади

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПраздник День ВДВ на улице Ильинке
Праздник День ВДВ на улице Ильинке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Показательные выступления воинов-десантников, концерт и народные гуляния пройдут в Москве в день духовно-патриотического праздника "Ильин день" и 89-й годовщины образования ВДВ 2 августа на Красной площади, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
"Духовно-патриотический праздник "Ильин день" пройдет 2 августа 2019 года на Красной площади, будет также отмечаться и 89-я годовщина образования ВДВ. Участники торжества проходят Крестным ходом по древней улице и по главной площади столицы. Духовенство молится на Лобном месте, которое в остальное время закрыто для богослужений. Продолжают праздник показательные выступления воинов-десантников, концерт и народные гуляния", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в современной традиции празднование возродилось в 2003 году. В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на Ильинку почтить своего небесного покровителя – пророка Божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Как пояснили в пресс-службе, своими корнями праздник "Ильин день" уходит в 16-17 века, связывая ушедшие и ныне живущие поколения. Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен, праздник сопровождался делами милосердия.
День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день. Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
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