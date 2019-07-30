Чайка потребовал новых подходов по защите населения от катастроф

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка требует пересмотреть подходы к организации надзора по защите населения от природных и техногенных катастроф.
"В мирное время люди погибают от пожаров, наводнений, уничтожается имущество, социальные объекты. Это требует от нас пересмотреть подходы к организации надзора за исполнением законодательства о защите населения от природных и техногенных катастроф, использовать уже имеющийся опыт помощи людям, оказавшимся в трудном положении", - сказал он в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре, на которой подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.
Чайка отметил, что требуется жесткий контроль за соблюдением законодательства в области здравоохранения, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей.