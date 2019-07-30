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РИА Новости

У Киева может не хватить денег на русскоязычный канал, считает эксперт

Вчера, 12:58
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КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украина будет использовать "всемирный русскоязычный канал" для ведения пропаганды, однако у Киева может не хватить средств, чтобы сделать его конкурентоспособным, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее замглавы офиса президента Украины в интервью украинским СМИ высказал идею о создании в стране государственного "всемирного русскоязычного канала", чтобы "бороться за умы украинцев" в Донбассе и "умы россиян на территории РФ".
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По мнению эксперта, если власти Украины хотят вести пропаганду в Донбассе, то они должны это делать на русском языке, поскольку именно на нем говорят большинство жителей региона.
"Если пропаганда должна быть на территории Донецкой, Луганской области и там доминирующий язык русский, то вести пропаганду на государственном языке (украинском – ред.) – это делать ее абсолютно неэффективной, пустой", - сказал РИА Новости Золотарев.
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При этом эксперт сомневается, что у Киева хватит денег на реализацию этого проекта. "Потянет ли экономически Украина такой канал, чтоб это было не для галочки, чтоб это был конкурентно способный канал, у меня только в этом вопрос", - отметил он.
Золотарев также полагает, что создание канала может обернуться "выброшенными деньгами", если он не будет конкурентоспособен.
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Андрей ЗолотаревУкраинаВ мире
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