У Киева может не хватить денег на русскоязычный канал, считает эксперт

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Украина будет использовать "всемирный русскоязычный канал" для ведения пропаганды, однако у Киева может не хватить средств, чтобы сделать его конкурентоспособным, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее замглавы офиса президента Украины в интервью украинским СМИ высказал идею о создании в стране государственного "всемирного русскоязычного канала", чтобы "бороться за умы украинцев" в Донбассе и "умы россиян на территории РФ".

По мнению эксперта, если власти Украины хотят вести пропаганду в Донбассе, то они должны это делать на русском языке, поскольку именно на нем говорят большинство жителей региона.

"Если пропаганда должна быть на территории Донецкой, Луганской области и там доминирующий язык русский, то вести пропаганду на государственном языке (украинском – ред.) – это делать ее абсолютно неэффективной, пустой", - сказал РИА Новости Золотарев.

При этом эксперт сомневается, что у Киева хватит денег на реализацию этого проекта. "Потянет ли экономически Украина такой канал, чтоб это было не для галочки, чтоб это был конкурентно способный канал, у меня только в этом вопрос", - отметил он.