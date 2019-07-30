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В Подмосковье до конца 2019 года благоустроят более 1300 дворов

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская площадка во дворе жилого дома
Детская площадка во дворе жилого дома
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КРАСНОГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Более 1300 дворовых территорий благоустроят в Московской области до конца текущего года, сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании правительства региона.
Комплексное благоустройство дворов, согласно областному закону, включает шесть обязательных элементов: детские игровые площадки, парковочные места, освещение, озеленение, контейнерные площадки и информационные стенды.
“В 2019 году планируется благоустроить порядка 1360 дворов. На ремонт асфальтовых покрытий выделено полтора миллиона рублей. В настоящий момент завершено благоустройство 549 дворовых территорий”, - сообщил Хайкин.
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