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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" увеличило вложения в ремонтные работы на Дальнем Востоке на 12%

Вчера, 12:46
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© Depositphotos / VladimirEДальний Восток
Дальний Восток
© Depositphotos / VladimirE
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Русгидро" в 2019 году направит на ремонтную программу на Дальнем Востоке 16,2 миллиарда рублей, что превышает показатели прошлого года на 12%, сообщает компания.

"Запланированный объем ремонтной программы в 2019 году составляет 16,2 миллиарда рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. План мероприятий по ремонту выполнен почти на 50%", - говорится в сообщении. Как отметил глава компании Николай Шульгинов, за первое полугодие количество аварий на электростанциях в Дальневосточном федеральном округе снизилось на 12%.

В ходе совещания по подготовке субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов Шульгинов заявил, что до начала отопительного сезона компания подготовит объекты энергетики и обеспечит запасами топлива. По его словам, до начала предстоящего отопительного сезона будут введены в эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС и Сахалинская ГРЭС-2.
Как отмечает компания, электропотребление в ДФО увеличивается опережающими темпами: за первое полугодие 2019 года прирост составил 1,3% против снижения на 0,2% в среднем по России. Наиболее значительный рост энергопотребления (более 3%) зафиксирован в энергосистемах Якутии, Магаданской и Амурской областей, Чукотского автономного округа.
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