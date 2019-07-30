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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Члены СПЧ просят ЦИК допустить их к возможной повторной проверке подписей

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился в Центризбирком РФ с просьбой рассмотреть возможность привлечения членов Совета к участию в рабочих группах, если они будут созданы в ЦИК для повторной проверки подписей избирателей, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский сообщил, что члены его комиссии могут попросить Центризбирком разрешить им участвовать в рассмотрении возможных жалоб кандидатов в Мосгордуму.
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"Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился в Центральную избирательную комиссию России с просьбой рассмотреть возможность привлечения членов СПЧ к участию в рабочих группах, если таковые будут созданы в ЦИК России для повторной проверки подписей избирателей", - говорится в сообщении.
В СПЧ считают, что в настоящий момент, когда абсолютно рутинный вопрос проверки подписей избирателей при выдвижении кандидатов в депутаты Мосгордумы усилиями заинтересованных лиц трансформировался в большую общественную проблему, представляется важным обеспечить максимальную прозрачность процедуры рассмотрения жалоб кандидатов, поступивших в ЦИК.
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По данным СПЧ, законодательство, а также специальные подзаконные акты, принятые ЦИК, предусматривают возможность комиссии в спорных и сложных случаях, когда речь идет об учете мнения почерковеда, о правильности оформления подписных листов и тому подобное, принимать решения о достоверности или действительности подписей избирателей по своему усмотрению. При этом, по мнению СПЧ, адекватный учет волеизъявления избирателя является главной целью.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По данным ЦИК, к середине дня понедельника в Центризбирком поступили три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации.
Выборы пройдут 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЦИК РФСовет по правам человека при Президенте РФМоскваПолитика
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