Члены СПЧ просят ЦИК допустить их к возможной повторной проверке подписей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился в Центризбирком РФ с просьбой рассмотреть возможность привлечения членов Совета к участию в рабочих группах, если они будут созданы в ЦИК для повторной проверки подписей избирателей, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский сообщил, что члены его комиссии могут попросить Центризбирком разрешить им участвовать в рассмотрении возможных жалоб кандидатов в Мосгордуму.

"Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился в Центральную избирательную комиссию России с просьбой рассмотреть возможность привлечения членов СПЧ к участию в рабочих группах, если таковые будут созданы в ЦИК России для повторной проверки подписей избирателей", - говорится в сообщении.

В СПЧ считают, что в настоящий момент, когда абсолютно рутинный вопрос проверки подписей избирателей при выдвижении кандидатов в депутаты Мосгордумы усилиями заинтересованных лиц трансформировался в большую общественную проблему, представляется важным обеспечить максимальную прозрачность процедуры рассмотрения жалоб кандидатов, поступивших в ЦИК.

По данным СПЧ, законодательство, а также специальные подзаконные акты, принятые ЦИК, предусматривают возможность комиссии в спорных и сложных случаях, когда речь идет об учете мнения почерковеда, о правильности оформления подписных листов и тому подобное, принимать решения о достоверности или действительности подписей избирателей по своему усмотрению. При этом, по мнению СПЧ, адекватный учет волеизъявления избирателя является главной целью.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По данным ЦИК, к середине дня понедельника в Центризбирком поступили три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации.