В Якутии за сутки локализовали почти 200 гектаров лесных пожаров

ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Площадь локализованных лесных пожаров в Якутии за сутки составила почти 200 гектаров, работы по тушению ведутся на 25 пожарах, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

По данным минэкологии республики, на обслуживаемой территории тушат 25 природных пожаров в Вилюйском, Верхоянском, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.

"Площадь локализованных пожаров в Якутии за сутки составила почти 199,5 гектара леса, работы по тушению ведутся на 25 лесных пожарах", - уточнили в пресс-службе.

По информации МЧС РФ по Якутии, сегодня в связи с полетами самолета-амфибии Бе-200 для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, владельцы лодок уведомлены о запрете поездок на озера Балтысах и Батамай - Арыта, где производится забор воды. Воздушное судно работает в районе села Синск Хангаласского района Якутии.