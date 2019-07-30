Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T12:41Z
https://ria.ru/20190730/1556999417.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Якутии за сутки локализовали почти 200 гектаров лесных пожаров

Вчера, 12:41
125
ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Площадь локализованных лесных пожаров в Якутии за сутки составила почти 200 гектаров, работы по тушению ведутся на 25 пожарах, сообщает пресс-служба минэкологии республики.
По данным минэкологии республики, на обслуживаемой территории тушат 25 природных пожаров в Вилюйском, Верхоянском, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.
Председатель 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес
Вчера, 11:33
Председатель ГА ООН призвала обратить внимание на лесные пожары в России
"Площадь локализованных пожаров в Якутии за сутки составила почти 199,5 гектара леса, работы по тушению ведутся на 25 лесных пожарах", - уточнили в пресс-службе.
По информации МЧС РФ по Якутии, сегодня в связи с полетами самолета-амфибии Бе-200 для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, владельцы лодок уведомлены о запрете поездок на озера Балтысах и Батамай - Арыта, где производится забор воды. Воздушное судно работает в районе села Синск Хангаласского района Якутии.
Кроме того, на тушении задействованы вертолеты МЧС с водосливом, которые находятся в Верхоянском и Жиганском районах.
Тушение пожаров в Якутии
Вчера, 08:00
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
100000
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Ситуация в Белогорске
В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
РИА
Новости
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ
В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
Участок трассы Р258 Байкал
В Приангарье сняли ограничение на движение фур на трассе "Байкал"
СК начал проверку после взрыва газа в тюменском поселке
Лента
новостей
В Якутии более 780 спасателей тушат лесные пожары
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
Лесной пожар в Сибири. Архивное фото
В Иркутской области зафиксировали сто сорок пожаров
В Саратовской области уволили первого замглавы УФСИН
Фукусима-2
В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества
Вид на Улан-Удэ. Архивное фото
В Улан-Удэ зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе
В Хабаровском крае вода ушла из подтопленных домов
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
МАК порекомендовал проверить тормозные системы Ан-24 после ЧП в Бурятии
Пожар в цехе по производству жидкости для розжига в Рязани
В Рязани потушили пожар в цехе по производству жидкости для розжига
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров ожидает визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
Лента новостейМолния