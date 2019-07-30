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РИА Новости

Кубанскую экс-чиновницу осудили за фиктивный тираж газеты о работе властей

Вчера, 12:34
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Бывший руководитель департамента печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края Ольга Горохова приговорена к условному сроку за фиктивный тираж газеты о деятельности региональной администрации, сообщает СК РФ.
Установлено, что между возглавляемым Гороховой департаментом и издательством "Периодика Кубани" был заключен контракт о выпуске информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тысяч экземпляров.
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"С целью создания видимости выполнения условий контракта были изданы порядка 2,5 тысячи фиктивных экземпляров рекламных газет, содержащих информацию о деятельности администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта... Зная о том, что фактически условия контракта не выполнены, Горохова подписала акты выполненных работ, на основании чего на счет издательства были перечислены 4,5 миллиона рублей", - сообщает СК, отмечая, что среди граждан и подписчиков экземпляры не распространялись.
Экс-чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. "Приговором суда Гороховой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно", - добавляет СК.
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Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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