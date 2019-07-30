Генконсульство Ирана прокомментировало госпитализацию моряков в Астрахани

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У большинства госпитализированных с иранского судна в Астрахани моряков нетяжелое заболевание, сообщили РИА Новости в генконсульстве Ирана.

Ранее представитель минздрава региона сообщил РИА Новости, что десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, восемь из них в отделение кишечной инфекции, состояние у всех легкой и средней степени тяжести.

"Мы говорили с владельцем судна в Иране, судовладелец подтвердил, что у девяти человек из иранского экипажа возникли проблемы, МЧС даже сообщило, что их - десять человек. У большинства из них, слава богу, не очень серьезное заболевание", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщало областное МЧС, в 21.32 (20.32 мск) поступило сообщение о плохом самочувствии экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, стоящего в центральном грузовом порту по адресу: город Астрахань, улица Адмиралтейская, 53а. На место были направлены подразделения МЧС, Роспотребнадзора и Минздрава Астраханской области.

Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, на судне при заходе в порт было 14 моряков, среди них один россиянин, который позднее списался с судна. Этого члена экипажа заменил украинец, таким образом сейчас на сухогрузе три украинца и одиннадцать иранцев. На судно по техническим причинам был наложен арест, ожидается, что его вскоре снимут, сообщили в РПСМ.