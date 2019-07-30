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РИА Новости
Липецкая область

Новый детский сад открылся в Липецкой области

Вчера, 12:06
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ЛИПЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Современный детский сад открылся во вторник в селе Лавы Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Лавы – старинное село на правом берегу реки Быстрая Сосна в Елецком районе. Ранее Лавы и соседнее с ним село Казинка входили в состав одного совхоза, где центром культурной и общественной жизни была Казинка. Именно в этом селе располагалась школа и все необходимые объекты социально-культурной жизни. В Лавах была только старинная церковь и небольшой фельдшерско-акушерский пункт. Ребятишек в детский сад возили из Лав в Казинку и летом, и зимой.
"Несколько лет назад в Лавах развернулось крупномасштабное строительство жилья. Сейчас здесь живет много молодежи. Есть Дом культуры, школа, в которой занимаются уже более сотни ребятишек. А садика долгое время не было, хотя необходимость в нем ощущалась очень остро. Поэтому было принято решение построить двухэтажный детский сад, который может принять более 60 малышей", – сказал Артамонов.
По его словам, средства на строительство - более 44 миллиона рублей, были выделены из регионального бюджета. "Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне”, - отметил врио главы региона.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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