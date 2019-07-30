Новый детский сад открылся в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Современный детский сад открылся во вторник в селе Лавы Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

Лавы – старинное село на правом берегу реки Быстрая Сосна в Елецком районе. Ранее Лавы и соседнее с ним село Казинка входили в состав одного совхоза, где центром культурной и общественной жизни была Казинка. Именно в этом селе располагалась школа и все необходимые объекты социально-культурной жизни. В Лавах была только старинная церковь и небольшой фельдшерско-акушерский пункт. Ребятишек в детский сад возили из Лав в Казинку и летом, и зимой.

"Несколько лет назад в Лавах развернулось крупномасштабное строительство жилья. Сейчас здесь живет много молодежи. Есть Дом культуры, школа, в которой занимаются уже более сотни ребятишек. А садика долгое время не было, хотя необходимость в нем ощущалась очень остро. Поэтому было принято решение построить двухэтажный детский сад, который может принять более 60 малышей", – сказал Артамонов.