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РИА Новости
Калужская область

В Калужской области фельдшеры получили 11 автомобилей "Нива"

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во вторник вручил ключи от 11 автомобилей "Нива" фельдшерам местных ФАПов, до конца года планируется вручить медикам ключи от еще 39 машин, сообщило правительство региона.
Торжественное вручение автомобилей состоялось перед зданием областной администрации.
"Первые 11 автомобилей переданы фельдшерам ФАПов… В ближайшее время ожидается поставка еще 39 автомобилей", - говорится в сообщении.
Автомобили будут использоваться фельдшерами межрайонных центров для оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов.
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"На реализацию проекта из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, будут стоять на балансе и проходить техническое обслуживание на автопредприятии в Калужском областном медицинском центре, для которого уже приобретено специальное оборудование", - информируют власти.
Отмечается, что обеспечение оптимальной доступности и повышение качества первичной медицинской помощи – стратегические задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Осознавая особую значимость указа, губернатор Артамонов объявил 2019 год в регионе Годом здравоохранения.
"Пока мы не завершим необходимый объем работ, направленный на совершенствование оказания медицинской помощи населению региона, работу не прекратим", - подчеркнул глава области, обращаясь к участникам торжественной церемонии.
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Он побеседовал с медиками, поинтересовался, какие населенные пункты они обслуживают, рекомендовал им активнее участвовать в программах повышения квалификации. Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе создаются максимально комфортные условия для медицинских работников первичного звена: в ближайшие годы будут смонтированы 118 современных модульных ФАПов, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, закупаются автомобили, организуются курсы повышения квалификации.
"Все это мы делаем для того, чтобы вам лучше работалось, чтобы ответственность у вас повысилась, и люди обязательно были вовремя спасены", - подчеркнул Артамонов.
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Калужская областьЗдоровье - ОбществоАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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