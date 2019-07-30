Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T11:47Z
https://ria.ru/20190730/1556997064.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155699/13/1556991327_0:262:3092:2001_1036x0_80_0_0_f46fc1773b5d4ffe9aaeb18d9544f2c9.jpg
РИА Новости

Киев не заинтересован в поиске без вести пропавших, заявили в ЛНР

Вчера, 11:47
1484
© РИА Новости / Олеся ПотаповаПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Киев не заинтересован в поиске без вести пропавших в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
"Вопрос поиска без вести пропавших тормозится украинской стороной. Потому что украинская сторона не заинтересована в установлении судеб людей, которые погибли в результате этого конфликта", - сказала Кобцева в интервью РИА Новости.
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Вчера, 11:03
В ЛНР ждут политического решения Зеленского по обмену пленными в Донбассе
Она уточнила, что судьбу без вести пропавших сейчас удается установить в единичных случаях.
"Единичные случаи нам удается установить. Но это больше касается гражданских людей или когда родственники более настойчивы и обращаются в такие международные миссии, как МККК (Международный комитет Красного Креста - ред.) и содействуют поиску своих без вести пропавших близких", - пояснила представитель ЛНР.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
29 июля, 12:59
В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу
По ее словам, Киев не поддерживает переход к продуктивной работе в этом направлении.
"В 2016 году на заседании гумподгруппы в лице МККК была представлена "дорожная карта" и рассматривался вопрос выступления МККК посредниками между республикой и украинской стороной. До сегодняшнего дня не было представлено видения украинской стороны, и этот вопрос отчасти по их вине остается заблокированным", - пояснила собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью>>
020005
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
Рекомендуем
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
РИА
Новости
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Лента
новостей
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (2010)
Названы самые частые поисковые запросы россиян о вселенной Гарри Поттера
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Работа пенсионного фонда
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Лента новостейМолния