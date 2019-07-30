Киев не заинтересован в поиске без вести пропавших, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Киев не заинтересован в поиске без вести пропавших в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Вопрос поиска без вести пропавших тормозится украинской стороной. Потому что украинская сторона не заинтересована в установлении судеб людей, которые погибли в результате этого конфликта", - сказала Кобцева в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что судьбу без вести пропавших сейчас удается установить в единичных случаях.

"Единичные случаи нам удается установить. Но это больше касается гражданских людей или когда родственники более настойчивы и обращаются в такие международные миссии, как МККК (Международный комитет Красного Креста - ред.) и содействуют поиску своих без вести пропавших близких", - пояснила представитель ЛНР.

По ее словам, Киев не поддерживает переход к продуктивной работе в этом направлении.