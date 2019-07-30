Глава Крыма потребовал разобраться с нелегальным водным транспортом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал разобраться с маломерными судами, оказывающими нелегальные услуги туристам на курортах полуострова.
"Мы сегодня видим полнейший беспорядок в этой сфере. Все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе сразу на конфискации маломерных судов, оказывающих нелегальные услуги без соответствующих документов. Надо действовать радикально, так как ситуация аховая практически везде", – заявил Аксенов на заседании крымского правительства.
Он добавил, что обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением увеличить административные штрафы для юрлиц, оказывающих незаконные услуги на маломерных судах. Кроме того, Аксенов попросил проработать вопрос возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц, на которых возложен контроль за оказанием туристам легальных услуг на водном транспорте.
"Администрации халатно относятся, не контролируют ситуацию. На пляжах, где должны быть установлены таблички с фамилиями, нет никакой информации, телефонов и ответственных за этот вид деятельности. Необходимо запретить пользователям пляжей пускать на свою территорию водные мотоциклы и другой транспорт без документов", - сказал Аксенов.
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