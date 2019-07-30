Глава Крыма потребовал разобраться с нелегальным водным транспортом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал разобраться с маломерными судами, оказывающими нелегальные услуги туристам на курортах полуострова.

"Мы сегодня видим полнейший беспорядок в этой сфере. Все службы признаются в своем бессилии. Мы настаиваем в том числе сразу на конфискации маломерных судов, оказывающих нелегальные услуги без соответствующих документов. Надо действовать радикально, так как ситуация аховая практически везде", – заявил Аксенов на заседании крымского правительства.

Он добавил, что обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением увеличить административные штрафы для юрлиц, оказывающих незаконные услуги на маломерных судах. Кроме того, Аксенов попросил проработать вопрос возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц, на которых возложен контроль за оказанием туристам легальных услуг на водном транспорте.