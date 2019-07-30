МЧС предупредило о жаре до 38 градусов в степных районах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 июл - РИА Новости. Жара до 38 градусов ожидается во второй половине дня вторника в степных районах Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУ МЧС.
"По данным, представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 30 июля с 13 до 18 часов в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
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