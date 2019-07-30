В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В деревне Гремячки Нижегородской области обнаружили мумию, вмурованную в стену церковной лавки XVII века, пишет В деревне Гремячки Нижегородской области обнаружили мумию, вмурованную в стену церковной лавки XVII века, пишет "Время Н"

Рабочие вывозили с территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери (в 1940-1998 годах в здании располагался хлебозавод, а сейчас там идут восстановительные работы) битый кирпич, оставшийся от сноса лавки, когда заметили труп, завернутый в истлевшую ткань, замотанную скотчем.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, на тело обратили внимание не сразу.

"Мусор грузили экскаватором, поэтому, наверное, никто ничего и не заметил. А при разгрузке рабочие обратили внимание на странный сверток. Посмотрели — оказалось, это тело, обмотанное чем-то наподобие простыни. Судя по состоянию трупа, ему уже много лет", — рассказал собеседник агентства.

"Комсомольская правда" . По данным судмедэкспертов, на черепе покойного присутствуют повреждения, а на теле — многочисленные следы от вбитых гвоздей. Смерть наступила приблизительно десять лет назад. Из-за того, что труп поместили в стену, он не истлел, а мумифицировался, пишет