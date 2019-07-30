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РИА Новости

В Нижегородской области нашли мумию, замурованную в стену церковной лавки

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Максим БогодвидОтражение в окне купола строящегося храма
Отражение в окне купола строящегося храма
© РИА Новости / Максим Богодвид
Отражение в окне купола строящегося храма. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В деревне Гремячки Нижегородской области обнаружили мумию, вмурованную в стену церковной лавки XVII века, пишет "Время Н".
Рабочие вывозили с территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери (в 1940-1998 годах в здании располагался хлебозавод, а сейчас там идут восстановительные работы) битый кирпич, оставшийся от сноса лавки, когда заметили труп, завернутый в истлевшую ткань, замотанную скотчем.
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Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, на тело обратили внимание не сразу.
"Мусор грузили экскаватором, поэтому, наверное, никто ничего и не заметил. А при разгрузке рабочие обратили внимание на странный сверток. Посмотрели — оказалось, это тело, обмотанное чем-то наподобие простыни. Судя по состоянию трупа, ему уже много лет", — рассказал собеседник агентства.
По данным судмедэкспертов, на черепе покойного присутствуют повреждения, а на теле — многочисленные следы от вбитых гвоздей. Смерть наступила приблизительно десять лет назад. Из-за того, что труп поместили в стену, он не истлел, а мумифицировался, пишет "Комсомольская правда".
Началась проверка, по одной из версий, это было ритуальное убийство. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".
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Нижегородская областьПроисшествия
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