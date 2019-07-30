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РИА Новости

ЛНР подтвердила нахождение в республике 19 разыскиваемых Киевом человек

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердили нахождение 19 человек, разыскиваемых Киевом, заявила в интервью РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.
"Мы подтвердили украинской стороне удержание 19 человек на нашей территории. Это из списка людей, которых они разыскивают у нас", - сказала Кобцева.
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Она уточнила, что власти ЛНР готовы к обмену пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
"У нас есть список подтвержденных лиц, которых запрашивает Украина… мы настаиваем на обмене "всех установленных на всех установленных", - пояснила представитель ЛНР.
По словам Кобцевой, удерживаемые в республике делятся на две категории: участники боевых действий со стороны Киева и те, кто занимались диверсионной деятельностью на территории ЛНР.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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Ольга КобцеваЛНРДонбассУкраинаВ мире
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