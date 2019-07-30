ЛНР подтвердила нахождение в республике 19 разыскиваемых Киевом человек

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики подтвердили нахождение 19 человек, разыскиваемых Киевом, заявила в интервью РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Мы подтвердили украинской стороне удержание 19 человек на нашей территории. Это из списка людей, которых они разыскивают у нас", - сказала Кобцева.

Она уточнила, что власти ЛНР готовы к обмену пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

"У нас есть список подтвержденных лиц, которых запрашивает Украина… мы настаиваем на обмене "всех установленных на всех установленных", - пояснила представитель ЛНР.

По словам Кобцевой, удерживаемые в республике делятся на две категории: участники боевых действий со стороны Киева и те, кто занимались диверсионной деятельностью на территории ЛНР.