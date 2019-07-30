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РИА Новости

Эксперт высмеял идею Киева привлечь Турцию и США к вопросу Крыма

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Привлечение Турции и США к вопросу по Крыму – это "фантастический план" нынешних украинских властей, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны — участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.
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"Это фантастический план (по привлечению Турции и США – ред.) в данный момент. США и Турция могут оказывать политическую поддержку, выступать, поднимать вопрос, но не более. Возвращать, посылать шестой флот США и одну из наиболее многочисленных сухопутных армий – турецкую, освобождать Крым через Черное море никто не будет", - сказал Золотарев в комментарии для РИА Новости.
Он также напомнил о партнерстве РФ и Турции.
"У Турции с американцами отношения сегодня выглядят не лучшим образом. А если отношения портятся с американцами, значит, они прогрессируют у турков с Россией", - отметил политолог.
По его мнению, Турция может оказывать поддержку крымским татарам в части образования в своих вузах, а также оказывать неактивную политическую поддержку.
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