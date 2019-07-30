Эксперт высмеял идею Киева привлечь Турцию и США к вопросу Крыма

"Это фантастический план (по привлечению Турции и США – ред.) в данный момент. США и Турция могут оказывать политическую поддержку, выступать, поднимать вопрос, но не более. Возвращать, посылать шестой флот США и одну из наиболее многочисленных сухопутных армий – турецкую, освобождать Крым через Черное море никто не будет", - сказал Золотарев в комментарии для РИА Новости.