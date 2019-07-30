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РИА Новости

МЧС доставило пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке 1,6 тонны воды

Вчера, 11:11
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России за сутки доставили 1,6 тонны воды пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"За сутки спасатели доставили пострадавшему от паводка населению 1,6 тонны бутилированной воды, порядка тонны продуктов", - говорится в сообщении.
Также спасатели доставили за сутки почти три тонны корма для животных.
По данным МЧС, в настоящее время на территории Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 33 населенных пункта, 626 жилых домов с населением 1 тысяча 592 человека, в том числе 322 ребенка, а также 1 тысяча 32 приусадебных участка три социально значимых объекта и 27 участков автодорог в Амурской области. Кроме того, остаются отрезанными 17 населенных пунктов.
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Как сообщает ведомство, за минувшие сутки оказались подтоплены в 20 населенных пунктах 166 жилых домов, 323 приусадебных участка, три участка автодорог. При этом освободились от воды 218 жилых домов, 94 приусадебных участка, три социально значимых объекта и три участка автодорог в Амурской области.
Была проведена эвакуация из 15 населенных пунктов 2 тысяч 7 человек, в том числе 672 ребенка. Из них 483 человека, в том числе 217 детей, остановились в восьми пунктах временного размещения. В населенных пунктах, освободившихся от воды, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 826 человек, 174 единицы техники (в том числе четыре воздушных судна), 30 плавсредств.
Ранее сообщалось, что в большинстве районов Хабаровского края введен режим ЧС из-за подъема уровня рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Подъем малых рек начался из-за обильных дождей, кроме того, из затопленной Амурской области, где также введен режим ЧС, по Амуру смещается гребень паводка. Так, уровень Амура у Хабаровска 8-10 августа может подняться до 630 сантиметров, превысив опасный уровень в 600 сантиметров.
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