Пресс-конференция о туризме в Чернобыльской зоне отчуждения

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6 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Наталии ШАНДАЛА на тему: "Чернобыль: опасный туризм?".