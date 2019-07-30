Пресс-конференция о туризме в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыльская катастрофа, произошедшая более 30 лет назад, до сих пор остается предметом споров и обсуждений как среди профессионалов-атомщиков, так и среди людей, не связанных с атомной промышленностью. Постоянный интерес к теме поддерживается материалами СМИ, новыми фильмами и телевизионными программами, создаваемыми как в странах СНГ, пострадавших от последствий аварии, так и за рубежом.
В середине июля стало известно об официальном открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов. Теперь люди со всего мира смогут посетить место, где произошла одна из самых страшных трагедий прошлого века. Однако насколько безопасен этот туризм? Может ли скрытый под двумя саркофагами реактор вновь стать причиной радиационной трагедии и нанести вред здоровью его посетителей? Не станет ли открытие зоны отчуждения "ящиком Пандоры" для Европы и, возможно, всего мира? Ответы на эти вопросы подскажет наука.
В ходе мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ смогут задать свои вопросы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В середине июля стало известно об официальном открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов. Теперь люди со всего мира смогут посетить место, где произошла одна из самых страшных трагедий прошлого века. Однако насколько безопасен этот туризм? Может ли скрытый под двумя саркофагами реактор вновь стать причиной радиационной трагедии и нанести вред здоровью его посетителей? Не станет ли открытие зоны отчуждения "ящиком Пандоры" для Европы и, возможно, всего мира? Ответы на эти вопросы подскажет наука.
В ходе мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ смогут задать свои вопросы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/