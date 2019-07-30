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РИА Новости

В Воронежской области возбудили дело после падения мужчины в битумную яму

Вчера, 11:10
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ВОРОНЕЖ, 30 июл - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело в Воронежской области после истории с мужчиной, который едва не утонул в яме с битумом, сообщает во вторник прокуратура региона.
Как сообщалось ранее, 28 июня на окраине города Павловск в заброшенную битумную яму на территории бывшего предприятия попал мужчина 1986 года рождения, который сам никак не мог выбраться, держался за бревно и звал на помощь. Крики мужчины услышали прохожие и вызвали спасателей. Спасатели вытащили мужчину, передали врачам. Пострадавшего доставили в больницу, где врачам пришлось счищать с него слой битума. Прокуратура Павловского района начала проверку законодательства об охране земли и почв.
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"На земельном участке, расположенном между гаражно-строительным кооперативом "Гранит" и заправочной станцией АГЗС "Интрансгаз" неустановленными лицами возведена искусственная насыпь из гранитного отсева, в которой осуществлялось незаконное хранение нефтепродуктов, а именно дорожного жидкого битума. В результате несоблюдения условий, обеспечивающих безопасное хранение, произошла утечка битума и последующее загрязнение почвы нефтепродуктами на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в эту яму с битумом и упал житель Павловского района, который в критическом состоянии был доставлен в больницу и спасен врачами.
"Согласно информации... Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области, загрязнение явилось причиной совершения незаконных действий (бездействия), в результате чего произошло химическое изменение состава почвы", - отмечает ведомство.
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Прокуратура передала материалы проверки в отдел МВД по Павловскому району Воронежской области для установления виновных.
"На основании представленных материалов отдел полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до двух лет исправительных работ.
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