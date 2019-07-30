В ЛНР ждут политического решения Зеленского по обмену пленными в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен принять политическое решение по вопросу обмена пленными в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ранее выразил мнение, что для обмена пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" нужна поддержка Зеленского, а сам процесс может занять пять-семь дней. Украинский президент заявлял, что приоритет власти - это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.

"Зеленский обязан принять политическое решение. Потому что по всем этим людям, освобождения которых мы на сегодняшний день требуем, необходимо решить вопросы процессуальной очистки", - заявила Кобцева в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что для осуществления обмена Киев должен помиловать тех пленных, которые уже осуждены, у других должны закончиться рассмотрения дел судами, еще по ряду пленных необходимо рассмотреть вопрос по следственным действиям.