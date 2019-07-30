Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T11:03Z
https://ria.ru/20190730/1556994641.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152193/78/1521937802_0:0:4912:2764_1036x0_80_0_0_8d27151d40600897676203f6addbe426.jpg
РИА Новости

В ЛНР ждут политического решения Зеленского по обмену пленными в Донбассе

Вчера, 11:03
308
© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен принять политическое решение по вопросу обмена пленными в Донбассе, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ранее выразил мнение, что для обмена пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" нужна поддержка Зеленского, а сам процесс может занять пять-семь дней. Украинский президент заявлял, что приоритет власти - это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
29 июля, 12:59
В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу
"Зеленский обязан принять политическое решение. Потому что по всем этим людям, освобождения которых мы на сегодняшний день требуем, необходимо решить вопросы процессуальной очистки", - заявила Кобцева в интервью РИА Новости.
Она уточнила, что для осуществления обмена Киев должен помиловать тех пленных, которые уже осуждены, у других должны закончиться рассмотрения дел судами, еще по ряду пленных необходимо рассмотреть вопрос по следственным действиям.
"И здесь "Стоп" - остановились. Украинская сторона пытается опять уйти от ответственности, уйти от выполнения минских соглашений. Поэтому мы сейчас и слышим: "обмены частями", "поэтапные", все что угодно, только не обмен "всех установленных на всех установленных", - пояснила представитель ЛНР.
Читайте полный текст интервью>>
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Передача заключенных Украине в ЛНР
В ЛНР заявили о готовности к обмену пленными по формуле "всех на всех"
РИА
Новости
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
ЛНР подтвердила нахождение в республике 19 разыскиваемых Киевом человек
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против России по делу Скрипалей
В ЛНР заявили о многомесячных пытках заключенных в тайных тюрьмах СБУ
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сменил начальника управления СБУ в Черкасской области
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева на передаче заключенных украинским представителям
Киев не заинтересован в поиске без вести пропавших, заявили в ЛНР
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии
Вид на Ялту
Эксперт высмеял идею Киева привлечь Турцию и США к вопросу Крыма
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
В офисе Зеленского усомнились, что новая Рада сможет начать работу летом
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Офис Зеленского передаст силовикам информацию о коррупции в Киеве
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД прокомментировали призыв в США повторно ввести санкции против России
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Архивное фото
В Казахстане рассказали о подготовке к 13-му раунду переговоров по Сирии
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В МИД Китая объяснили выход США из ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лента новостейМолния