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РИА Новости

Зеленский сменил начальника управления СБУ в Черкасской области

Вчера, 10:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления Службы безопасности в Черкасской области, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
"Освободить Бойко Олега Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Ходунова.
Бойко занимал должность начальника управления СБУ в Черкасской области с 2015 года.
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
29 июля, 09:50
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Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийЧеркасская областьВ мире
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