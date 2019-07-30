Зеленский сменил начальника управления СБУ в Черкасской области

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника управления Службы безопасности в Черкасской области, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
"Освободить Бойко Олега Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Ходунова.
Бойко занимал должность начальника управления СБУ в Черкасской области с 2015 года.
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