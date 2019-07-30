В Хабаровске откроют пункты размещения людей из подтопленных территорий

ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Первый пункт временного размещения (ПВР), куда планируется отселить людей из возможной зоны затопления паводком, будет развернут в Хабаровске к концу рабочей недели, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска 8 -10 августа из-за паводка на Амуре и дождей может подняться до 630 сантиметров, превысив опасный уровень в 600 сантиметров. В большинстве районов Хабаровского края введен режим ЧС из-за подъема уровня рек и угрозы подтопления населенных пунктов.

"Первый пункт временного размещения для подтопленцев будет развернут в Хабаровске через три дня. Полсотни человек смогут разместиться в школе "Первые шаги" по улице Королева, 3. В связи с надвигающимся паводком готовится постановление об объявлении в городе чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в городском резерве материальных ресурсов на случай ЧС находится имущество на сумму 27,8 миллиона рублей. В третьем квартале текущего года из муниципальной казны будет выделено еще 700 тысяч рублей на их пополнение. На складах находятся 153 насоса различных модификаций, 54 генератора, 878 единиц теплового оборудования. Суммарная производительность всех насосов составит более 400 тысяч кубометров воды в час. Этого хватит, чтобы осушить небольшое озеро или не дать уйти под воду микрорайону. Часть оборудования перевезена со складов поближе к местам возможного подтопления. В городе создан и работает специальный штаб.

Уточняется, что при уровне Амура в пять метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачном и Кабельном. В зону затопления также попадут более 40 домов, расположенных на улицах Штормовой, Правобережной, Богачева, Вилюйской. Кроме того, возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также автомобильной трассы в районе улиц Кемеровской и Приемной.