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РИА Новости

В Хабаровске откроют пункты размещения людей из подтопленных территорий

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Первый пункт временного размещения (ПВР), куда планируется отселить людей из возможной зоны затопления паводком, будет развернут в Хабаровске к концу рабочей недели, сообщает пресс-служба мэрии во вторник.
Ранее сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска 8 -10 августа из-за паводка на Амуре и дождей может подняться до 630 сантиметров, превысив опасный уровень в 600 сантиметров. В большинстве районов Хабаровского края введен режим ЧС из-за подъема уровня рек и угрозы подтопления населенных пунктов.
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"Первый пункт временного размещения для подтопленцев будет развернут в Хабаровске через три дня. Полсотни человек смогут разместиться в школе "Первые шаги" по улице Королева, 3. В связи с надвигающимся паводком готовится постановление об объявлении в городе чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в городском резерве материальных ресурсов на случай ЧС находится имущество на сумму 27,8 миллиона рублей. В третьем квартале текущего года из муниципальной казны будет выделено еще 700 тысяч рублей на их пополнение. На складах находятся 153 насоса различных модификаций, 54 генератора, 878 единиц теплового оборудования. Суммарная производительность всех насосов составит более 400 тысяч кубометров воды в час. Этого хватит, чтобы осушить небольшое озеро или не дать уйти под воду микрорайону. Часть оборудования перевезена со складов поближе к местам возможного подтопления. В городе создан и работает специальный штаб.
Паводок в Хабаровском крае
25 июля, 12:46
В МЧС по Амурской области рассказали, как проходит эвакуацияВ Амурской области продолжает складываться непростая ситуация из-за паводка, "большую воду" ожидают и в Хабаровском крае. В интервью радио Sputnik начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин рассказал о ситуации.
Уточняется, что при уровне Амура в пять метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачном и Кабельном. В зону затопления также попадут более 40 домов, расположенных на улицах Штормовой, Правобережной, Богачева, Вилюйской. Кроме того, возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также автомобильной трассы в районе улиц Кемеровской и Приемной.
"Если уровень Амура возле Хабаровска преодолеет отметку шесть метров, в воде окажутся 180 домов в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Олюторской, Гомельской, переулка Керченского. Подтопленными будут более четырех тысяч дачных участков, расположенных на островах Дачном и Кабельном. Паводок коснется распределительной подстанции РЭБ флота. Уже определен ряд мест в городе, где могут быть развернуты пункты временного размещения граждан", - говорится в сообщении.
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
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