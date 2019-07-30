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РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:39
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР девять мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов ДНР.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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