Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР девять мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов ДНР.