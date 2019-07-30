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РИА Новости

В Московском зоопарке пандам подарят ледяные торты в день рождения

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок, а также шествие с бумажным драконом подготовят в Московском зоопарке к празднованию дней рождения больших панд Диндин и Жуи, которое состоится в среду, 31 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Согласно данным, Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг" в Китае, а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в другом китайском заповеднике — Дуцзянъяне.
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая. Архивное фото
Вчера, 03:10
Московский зоопарк надеется получить потомство от панд Жуи и Диндин
"День рождения больших панд Московский зоопарк отметит в китайской традиции. В павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка будет сделана из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть. Содержимое подарков угадать несложно. Это любимые лакомства панд — морковь в бамбуковых трубочках. Наши зоологи также изготовят торты с цифрами, которые соответствуют возрасту каждого именинника. Их сделают изо льда и украсят морковью, бамбуком, яблоком. Вес каждой порции десерта для медведей составит около 10 килограммов", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.
Праздничная программа начнется в среду в 11.45 с шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. А в 12.00 оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом — символом страны.
Затем в 12.15 у павильона начнется главная часть программы. Гости хором исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. После поздравления Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки. Потом зоологи преподнесут главный сюрприз — большие торты изо льда, украшенные бамбуком, яблоками и овощами, а также выжимкой из моркови, свеклы и шпината.
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
8 июня, 08:00
Откуда произошли панды и почему они едят бамбук
Кроме того, с 11.45 до 12.45 у павильона "Фауна Китая" будет работать специальная тематическая зона, где можно будет узнать об истории и традициях китайского чаепития, о том, какие сорта китайского чая считаются целебными, а также бесплатно продегустировать пуэр, молочный улун, те гуань инь и улун ли шань. Также там будет работать фотозона, где можно бесплатно сделать фотографию с мягкой игрушечной пандой.
Добавляется, что гости до 17.00 смогут посетить выставку художника-анималиста Анны Донченко, которая посвящена большим и малым пандам, обитающим в Московском зоопарке, а также флоре и фауне их родины — Юго-Восточной Азии, а в 17.00 начнется экскурсия "Гости из Поднебесной", на которой гиды расскажут о представителях китайской фауны — как о больших пандах, так и об остальных обитателях Московского зоопарка из этой страны.
За стеклом: панды Жуи и Диндин поселились в Московском зоопарке
2 июля, 17:56
"За стеклом": панды Жуи и Диндин поселились в Московском зоопаркеТеперь за большими китайскими пандами Жуи и Диндин можно наблюдать в прямом эфире. Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из их вольера. Жуи и Диндин будут жить в зоопарке 15 лет, а затем вернутся обратно в Китай.
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МоскваКитайОбщество
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РИА
Новости
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая. Архивное фото
Московский зоопарк надеется получить потомство от панд Жуи и Диндин
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