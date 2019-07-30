В Московском зоопарке пандам подарят ледяные торты в день рождения

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок, а также шествие с бумажным драконом подготовят в Московском зоопарке к празднованию дней рождения больших панд Диндин и Жуи, которое состоится в среду, 31 июля, сообщается на Торты изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок, а также шествие с бумажным драконом подготовят в Московском зоопарке к празднованию дней рождения больших панд Диндин и Жуи, которое состоится в среду, 31 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно данным, Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг" в Китае, а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в другом китайском заповеднике — Дуцзянъяне.

"День рождения больших панд Московский зоопарк отметит в китайской традиции. В павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка будет сделана из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть. Содержимое подарков угадать несложно. Это любимые лакомства панд — морковь в бамбуковых трубочках. Наши зоологи также изготовят торты с цифрами, которые соответствуют возрасту каждого именинника. Их сделают изо льда и украсят морковью, бамбуком, яблоком. Вес каждой порции десерта для медведей составит около 10 килограммов", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Праздничная программа начнется в среду в 11.45 с шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. А в 12.00 оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом — символом страны.

Затем в 12.15 у павильона начнется главная часть программы. Гости хором исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. После поздравления Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки. Потом зоологи преподнесут главный сюрприз — большие торты изо льда, украшенные бамбуком, яблоками и овощами, а также выжимкой из моркови, свеклы и шпината.

Кроме того, с 11.45 до 12.45 у павильона "Фауна Китая" будет работать специальная тематическая зона, где можно будет узнать об истории и традициях китайского чаепития, о том, какие сорта китайского чая считаются целебными, а также бесплатно продегустировать пуэр, молочный улун, те гуань инь и улун ли шань. Также там будет работать фотозона, где можно бесплатно сделать фотографию с мягкой игрушечной пандой.