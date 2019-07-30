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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук
Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – семь, Хама - три. Турецкой частью представительства зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Хама – восемь, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток российский центр гуманитарных акций не проводил.
Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2542. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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