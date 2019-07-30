В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Латакия – семь, Хама - три. Турецкой частью представительства зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Хама – восемь, Идлиб – один", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток российский центр гуманитарных акций не проводил.