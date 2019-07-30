В Кировской области четыре человека погибли при пожаре в теплице

"В результате возгорания в огне погибло четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил множественные ожоги, был госпитализирован. Все потерпевшие работали на территории тепличного комплекса, проживали на втором этаже строения, которое в результате пожара полностью сгорело", - говорится в сообщении регионального СУСК.