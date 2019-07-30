В Кировской области четыре человека погибли при пожаре в теплице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Четыре сотрудника тепличного комплекса в Кировской области погибли при пожаре, еще один госпитализирован с ожогами, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Пожар в одном из деревянных двухэтажных строений, расположенных в комплексе зданий промышленных теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур в Шабалинском районе Кировской области произошел в ночь с 29 на 30 июля.
"В результате возгорания в огне погибло четыре человека: 23, 28, 54 и 62 лет. Еще один 24-летний молодой человек получил множественные ожоги, был госпитализирован. Все потерпевшие работали на территории тепличного комплекса, проживали на втором этаже строения, которое в результате пожара полностью сгорело", - говорится в сообщении регионального СУСК.
СК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы с целью установления причин пожара и причин смерти погибших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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