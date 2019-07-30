Пресс-конференция по итогам лечения героя лучшего снимка конкурса А.Стенина

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8 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина 2018 года.