Пресс-конференция по итогам лечения героя лучшего снимка конкурса А.Стенина

Участники:
- герой снимка-победителя Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина Касим АЛЬКАДИМ;
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского, главный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по хирургии, академик РАН Амиран РЕВИШВИЛИ.
На мероприятии Касим расскажет, как проходило его лечение у российских врачей, а также поделится своими впечатлениями от посещения Москвы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- герой снимка-победителя Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина Касим АЛЬКАДИМ;
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария ЗАХАРОВА;
- директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского, главный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по хирургии, академик РАН Амиран РЕВИШВИЛИ.
На мероприятии Касим расскажет, как проходило его лечение у российских врачей, а также поделится своими впечатлениями от посещения Москвы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/