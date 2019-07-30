Экс-президента Судана отпустили из тюрьмы на похороны матери, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Власти Судана разрешили временно освободить из-под ареста бывшего президента страны Омара аль-Башира, чтобы он смог присутствовать на похоронах матери, пишет суданская газета " Власти Судана разрешили временно освободить из-под ареста бывшего президента страны Омара аль-Башира, чтобы он смог присутствовать на похоронах матери, пишет суданская газета " Аль-Судани " со ссылкой на собственные источники.

"Власти Судана разрешили выпустить арестованного президента Омара аль-Башира из места его заключения в тюрьме Кубар для участия в похоронах его матери, которая скончалась в понедельник в больнице в Хартуме", - пишет газета.

Согласно данным издания, аль-Башир вышел в сопровождении бывшего министра обороны страны Абдельрахима Мохамада Мухиба. На месте проведения поминальной молитвы много полицейских.

По словам очевидцев, бывший глава государства находился в окружении сотрудников служб безопасности на кладбище Хамед в Хартуме.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.