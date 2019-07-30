В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Сильные дожди и ливни ожидаются в ближайшие два дня в южных и центральных районах Хабаровского края, что осложнит паводковую обстановку в регионе, сообщает региональный главк МЧС во вторник.

Ранее сообщалось, что в большинстве районов Хабаровского края введен режим ЧС из-за подъема уровня рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Подъем малых рек начался из-за обильных дождей, кроме того, из затопленной Амурской области, где также введен режим ЧС, по Амуру смещается гребень паводка. Так, уровень Амура у Хабаровска 8-10 августа может подняться до 630 сантиметров, превысив опасный уровень в 600 сантиметров.

"По данным Дальневосточного УГМС, в период с 31 июля по 1 августа 2019 года на территории южных и центральных районов Хабаровского края: Верхнебуреинского, Хабаровского, Нанайского, Вяземского, Бикинского и имени Лазо - ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни, грозы, что дополнительно осложнит паводковую обстановку на реках края", - говорится в сообщении.