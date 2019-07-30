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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам акции "Черная пятница рынка недвижимости"

09:41
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31 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам традиционной распродажи "Черная пятница рынка недвижимости", прошедшей в Москве с 26 по 29 июля.
Участники:
- организаторы акции, эксперты Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA);
- представители ведущих застройщиков Москвы и Московской области.

Модератор – руководитель отдела руководитель отдела "Недвижимость" радиостанции Business FM Валерия МОЗГАНОВА.

В ходе мероприятия будут подведены итоги очередной трехдневной акции распродажи недвижимости столичного региона. Прошедшая акция стала для организаторов юбилейной. За 5 лет она зарекомендовала себя как универсальный инструмент покупки и продажи жилья с дисконтом, который по традиции привлекается застройщиками, чтобы поддержать торговлю в период низкой покупательской активности. Ежегодно в рамках распродажи реализуется лотов на 3 млрд рублей. Организаторы и участники акции расскажут о результатах этого года, забронированных лотах, рекордных скидках и отличиях "Черной пятницы рынка недвижимости" от других скидочных акций.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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