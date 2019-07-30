Пресс-конференция по итогам акции "Черная пятница рынка недвижимости"

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31 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам традиционной распродажи "Черная пятница рынка недвижимости", прошедшей в Москве с 26 по 29 июля.