В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"Госпитализированы десять человек. Восемь из них в отделение кишечной инфекции", - сказал собеседник. Он уточнил, что состояние у всех легкой и средней степени тяжести.
Диагноз будет установлен во вторник к вечеру.
Как сообщало областное МЧС, в 21.32 (20.32 мск) поступило сообщение о плохом самочувствии экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, стоящего в центральном грузовом порту по адресу: город Астрахань, улица Адмиралтейская, 53а. На место были направлены подразделения МЧС, Роспотребнадзора и Минздрава Астраханской области.