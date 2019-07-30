МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС рекомендуют водителям воздержаться от поездок в сторону иркутского Тулуна в обоих направлениях в целях безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 30 июля с 5.30 (00.30 мск) объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в границах Тулуна. Движение ограничено до особого распоряжения в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть.

"Для обеспечения безопасности, предупреждения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок сотрудники МЧС РФ рекомендуют водителям отказаться от поездок в сторону города Тулуна Иркутской области в обоих направлениях. Организовано доведение информации об ограничении движения на частоте, используемой водителями-дальнобойщиками", - говорится в сообщении.

В настоящее время на затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.