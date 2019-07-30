Правительство утвердило "дорожную карту" развития госслужбы до 2021 года

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее основные направления развития государственной гражданской службы РФ на 2019–2021 годы, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

"Во исполнение указа президента РФ от 24 июня 2019 года № 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019 - 2021 годы" утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы РФ на 2019 - 2021 годы", - говорится в тексте документа.

План включает 14 позиций, разработанные для совершенствования порядка назначения на должности государственной гражданской службы, а также для стимулирования гражданских служащих к повышению эффективности своей профдеятельности.