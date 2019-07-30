Новосибирские оздоровительные лагеря начали принимать детей из Приангарья

НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Первая делегация детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, прибыла в Новосибирскую область для отдыха в оздоровительных лагерях, сообщает облправительство.

"По поручению губернатора Андрея Травникова оказаны меры поддержки пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. В частности, был организован сбор гуманитарной помощи, на который новосибирцы активно откликнулись. Кроме того, мы принимаем ребятишек и семьи с детьми и постараемся создать все условия для их комфортного пребывания, отдыха и оздоровления в нашем регионе", – приводятся в сообщении слова замгубернатора Сергея Нелюбова.

Первая делегация прибыла во вторник. В течение 24 дней 40 детей будут отдыхать в оздоровительном центре круглогодичного действия "Березка". Для них организованы санаторно-курортные и медицинские процедуры, пятиразовое питание, культурная программа.

На 1 августа запланировано прибытие родителей с детьми из Иркутской области, которые будут проживать на базе санатория "Тогучинский", а 6 августа ждут еще одну делегацию семей с детьми, которые разместятся в областном центре социальной помощи семье и детям "Морской залив". Для них также предусмотрены санаторно-оздоровительные процедуры, питание, культурные и образовательные мероприятия, а также сопровождение педагогов-психологов.