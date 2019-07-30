Губернатор Приангарья рассказал, когда откроют федеральную трассу "Сибирь"

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Закрытая из-за паводка федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в Иркутской области будет открыта, как только вода пойдет на спад, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу области Сергея Левченко.

"Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" будет перекрыта до того момента, пока мы не увидим, что вода пошла на спад. По прогнозам, она должна остановиться в ближайшее время. Тогда трассу откроем", - цитирует Левченко пресс-служба.

Ранее администрация города Тулун сообщила, что федеральная трасса Р-255 закрыта утром 30 июля.