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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

08:16
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Облачная ветряная погода с кратковременными дождями на северо-востоке ожидает москвичей во вторник, воздух в российской столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, местами, преимущественно на северо-востоке региона, пройдут кратковременные дожди. Плюс 15-17 в центре города, по области 13-18", - сказал Леус.
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Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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МоскваОбщество
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