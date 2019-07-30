Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Облачная ветряная погода с кратковременными дождями на северо-востоке ожидает москвичей во вторник, воздух в российской столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачно с прояснениями, местами, преимущественно на северо-востоке региона, пройдут кратковременные дожди. Плюс 15-17 в центре города, по области 13-18", - сказал Леус.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду.