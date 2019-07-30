В Якутии более 780 спасателей тушат лесные пожары

ЯКУТСК, 30 июл – РИА Новости. Самолет Бе-200, более 780 специалистов и 80 единиц техники тушат лесные пожары в Якутии, сообщает пресс-служба государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

На Дальнем Востоке и в Сибири складывается сложная пожароопасная ситуация. Как отметили в Госкомобеспечении, в Якутии она сохраняется в Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах, чему способствует сухая жаркая и ветреная погода, отсутствие осадков. По прогнозам метеорологов, в эти дни в республике ожидается сильный ветер, и риск распространения пожаров остается.

"К тушению пожаров в Якутии привлечены самолет Бе-200… более 780 специалистов, 80 единиц техники ", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в Якутии государственный лесной фонд составляет 255 миллионов гектаров, из них только 24 миллиона гектаров входят в зону наземного и авиационного обнаружения и зону тушения лесных пожаров.

Сейчас ситуация с лесными пожарами осложнилась в Сунтарском улусе, в районах сел Кюкей, Кюндяя и Кемпендяй. С 27 июля введен режим повышенной готовности. На борьбу с пожарами мобилизованы силы местного населения, предприятий района, в том числе компании "Алроса".

В Нюрбинском районе с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 45 лесных пожаров, из них 19 потушено. Пожары тушат 130 человек - местные жители, сотрудники ГАУ "Якутлесресурс", Нюрбинского, Верхневилюйского и Сунтарского филиалов и федерального резерва ГБУ "Авиалесоохрана". Из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и объектам экономики по решению республиканского оперативного штаба КЧС тушение 24 пожаров приостановлено, сообщили в пресс-службе.

По оперативной информации минэкологии Якутии, на 30 июля в республике ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров. Локализовано восемь пожаров в Ленском, Намском, Нюрбинском, Таттинском, Хангаласском улусах.