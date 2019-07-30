В Иркутской области продолжают дезинфицировать водоснабжение после паводков

Обвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На территориях, освободившихся от подтопления в Иркутской области, продолжается дезинфекция источников водоснабжения, сообщается на На территориях, освободившихся от подтопления в Иркутской области, продолжается дезинфекция источников водоснабжения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений, а также мероприятия по организации дератизационных обработок на социально-значимых объектах и жилых домах", - говорится в сообщении.

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В рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, а также привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследовано 3930 проб.

В надзорном ведомстве отметили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на освободившихся от подтопления территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.