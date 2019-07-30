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РИА Новости

В Хабаровском крае вода ушла с 17 дворов в подтопленном паводком поселке

06:32
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ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Семнадцать жилых домов за сутки освободились от воды в селе Удское Хабаровского края, где паводок подтопил дома и подворья, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за дождей вышла из берегов река Уда в Тугуро-Чумиканском районе, в селе Удское затоплено 32 жилых дома и около 60 приусадебных участков. Из зоны подтопления отселено 137 человек. Из-за разлива реки Уда размыт мост на автодороге местного значения сообщением Чумикан-Неран. В понедельник начался спад уровня реки, вода ушла из 12 подворий.
"За прошедшие сутки в селе Удское от воды освободились 17 жилых домов и 15 приусадебных участков. Всего в населенном пункте остаются подтопленными 15 жилых домов и 34 придомовые территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гребень паводка миновал село Удское, продолжается спад воды – за сутки уровень понизился на 105 сантиметров – до 761 сантиметра, опасным для этой местности является 800 сантиметров.
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Сообщается также, что в районе имени Лазо в селах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино подтоплено 57 придомовых территорий и приусадебных участков. Информации о подтопленных жилых домах не поступала, отселение жителей не проводилось. На всех подтопленных территориях дежурят спасатели.
Ранее сообщалось, что из-за осложнения паводковой обстановки на реках края после дождей, а также прогноза повышения уровня Амура у Хабаровска до шести метров, на территории большинства районов региона введен режим ЧС.
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