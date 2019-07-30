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РИА Новости

В Перми задержали псевдоинспекторов пожарной безопасности

06:05
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полицейские в Перми задержали десять человек, которые подозреваются в мошенничестве с установкой протиповопожарного оборудования, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что женщина - индивидуальный предприниматель и ее знакомый через объявления в сети Интернет нашли восьмерых торговых представителей, после чего регулярно проводили с ними тренинги по техникам продаж. В дальнейшем нанятые работники, представляясь сотрудниками газовой службы либо других государственных органов, приходили в квартиры к жителям Пермского края и предлагали купить системы противопожарной безопасности", - рассказала Волк.
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"Торговые представители", одетые в похожую на спецодежду форму, предъявляли для убедительности удостоверение работников фирмы и предлагали установить якобы "обязательное" оборудование и грозили административной ответственностью в случае отказа.
"Впоследствии введенные в заблуждение граждане покупали противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость", - сообщила официальный представитель МВД России.
Сейчас все десять подозреваемых задержаны, двое находятся под стражей, а остальных отпустили под подписку о невызде.
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