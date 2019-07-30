В Перми задержали псевдоинспекторов пожарной безопасности

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полицейские в Перми задержали десять человек, которые подозреваются в мошенничестве с установкой протиповопожарного оборудования, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что женщина - индивидуальный предприниматель и ее знакомый через объявления в сети Интернет нашли восьмерых торговых представителей, после чего регулярно проводили с ними тренинги по техникам продаж. В дальнейшем нанятые работники, представляясь сотрудниками газовой службы либо других государственных органов, приходили в квартиры к жителям Пермского края и предлагали купить системы противопожарной безопасности", - рассказала Волк.

"Торговые представители", одетые в похожую на спецодежду форму, предъявляли для убедительности удостоверение работников фирмы и предлагали установить якобы "обязательное" оборудование и грозили административной ответственностью в случае отказа.

"Впоследствии введенные в заблуждение граждане покупали противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость", - сообщила официальный представитель МВД России.