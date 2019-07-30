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РИА Новости

Новак сообщил о планах полностью газифицировать Сахалин в течение пяти лет

04:51
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗавод по сжижению природного газа в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Завод по сжижению природного газа в Южно-Сахалинске. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Обсудили с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы газификации Сахалинской области, что очень важно для населения. Есть большие планы выйти почти до 100% в ближайшие 4-5 лет по газификации области", - рассказал Новак во время рабочего визита в Южно-Сахалинск.
Президент РФ Владимир Путин
10 января, 15:10
Путин заявил о необходимости развития программ газификации
По словам федерального министра, Минэнерго будет способствовать повышению уровня газификации в регионе и оказывать поддержку местным властям в этом вопросе.
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Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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