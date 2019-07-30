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РИА Новости

Российские школьники создали прототип подводного манипулятора "Алеша"

04:38
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские школьники создали прототип уникального подводного манипулятора "Алеша", которым можно легко управлять на расстоянии: человек находится на судне и просто жестикулирует, рассказал РИА Новости гендиректор Отраслевого центра НТИ "Маринет" Александр Пинский.
Оригинальный прототип манипулятора для подводного аппарата TurtleROV2, разработанного компанией Elmics, изготовили участники проектной смены "Большие вызовы" образовательного центра для одаренных детей "Сириус", сказал Пинский. Уникальность разработки и её главное отличие от уже существующих способов управления подводным манипулятором в том, что он приводится в движение не джойстиками или кнопками, а жестикуляцией оператора. Специальное устройство передает движения рук оператора на агрегат. То есть фактически, манипулятор под водой полностью повторяет жесты человека, находящегося на судне. Система интуитивна и не требует специального обучения операторов.
"У аппарата был один недостаток - он не имел манипулятора, выполнял осмотровые функции, но не мог брать образцы. Участники проектной смены разработали уникальный способ, позволяющий оператору легко и интуитивно управлять манипулятором, оперировать рукой робота так же как своей", - рассказал РИА Новости Пинский.
"Например, если оператор сжал руку так, будто что-то схватил, манипулятор в точности повторяет это движение", – приводит информбюро НТИ слова главного конструктора компании Elmics Андрея Шипатова. Кроме того, участники проектной смены придумали и особый захват манипулятора, позволяющий брать со дна предметы любых форм.
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Прототип манипулятора, уже апробированного в "Сириусе", планируется протестировать на пробных погружениях аппарата в ходе экспедиции на Байкал и Селигер уже в этом году. В частности, на Байкале "Алеша" должен собрать образцы в рамках геофизических исследований дна. По словам Пинского, если испытания пройдут штатно, прототип должен стать живым коммерческим решением. Интерес к нему, считают в "Маринете", могут проявить нефтегазовые и судоходные компании, владельцы гидротехнических сооружений, исследовательские институты и объединения.
Также по направлению "Освоение Арктики и мирового океана" были реализованы еще четыре исследовательских проекта: разработка макета арктической амфибийной платформы, создание элементов управления безэкипажными судами с использованием дополненной реальности, спутниковый мониторинг сброса канализационных вод в Черном море и разработка прототипа преобразователя подводных течений в электричество "Ныряющее крыло".
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