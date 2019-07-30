В Хабаровском крае объявили режим ЧС

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. Власти Хабаровского края ввели на территории большинства районов региона режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой обстановки, сообщает краевое правительство во вторник.

Отмечается, что из-за обильных дождей на прошлой неделе в крае обострилась паводковая обстановка. Из-за разлива реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе подтопило поселки Неран, Алгазея и село Удское. Кроме того, в зону возможного подтопления попали населенные пункты центральной и южной части края, расположенные возле малых рек, которые также стали выходить из берегов.

"В Хабаровском крае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации… Режим ЧС распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также еще 15 районов кроме Аяно-Майского и Охотского. Для перечисленных территорий установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы РСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решающим фактором при введении режима ЧС стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров.