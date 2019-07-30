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РИА Новости

Лидер республиканцев в сенате США отверг обвинения в работе на Россию

03:03
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл. Архивное фото
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл выступил в понедельник с необычно эмоциональной речью, в которой категорически опроверг обвинения демократов в потакании или даже сотрудничестве с Россией, сообщил телеканал Fox News.
"Клевета, будто я "российский агент", вышла в разделе мнений Washington Post. Обвинение в "антиамериканской" позиции передали по (телеканалу) MSNBC. Вот до чего дошла левая политика в 2019 году", - сказал Макконнелл в сенате.
Ранее обозреватель газеты Washington Post Дана Мибланк назвал Макконнелла "российским агентом" за то, что тот не дал принять два законопроекта о безопасности выборов, предложенных демократами. В Twitter с подачи ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо разошелся хештег #MoscowMitch ("московский Митч"), а в СМИ и соцсетях появились карикатуры, изображающие Макконнелла "марионеткой Москвы".
"Я вообще-то обычно не отвечаю критикам в СМИ, если они совершенно не понимают, о чем говорят. Но речь идет о токсичной и вредной ситуации современного маккартизма", - заявил Макконнелл.
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Маккартизм - явление американской истории в середине ХХ века, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым остракизмом невиновных людей. Сенатор Джозеф Маккарти возглавлял поиск коммунистов в учреждениях, что и дало его имя данной кампании.
"Это очень важно, если наша страна теряет способность дебатировать о публичной политике без криков о государственной измене", - сказал Макконнелл. Он напомнил, что маккартизм разделил общество и принес Америке большой ущерб в ходе холодной войны.
Лидер республиканцев обрушился на "истеричных бумагомарак", которые, по его словам, работают в "гневно-промышленном комплексе" СМИ (по аналогии с военно-промышленным комплексом) и игнорируют принципиальные и взвешенные возражения республиканцев на предложенные демократами меры.
Ранее Макконнелл "завернул" два законопроекта, призванных увеличить безопасность американских выборов. Один из них был принят палатой представителей предлагал обязательное использование бумажных бюллетеней для голосования, в то время как во многих штатах перешли исключительно на электронную процедуру. Второй содержал требование к кандидатам, сотрудникам их штабов и членам их семей уведомлять Федеральное бюро расследований о предложениях помощи от иностранных государств.
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По заявлению Макконнелла, демократы сознательно расставляли республиканцам процедурные ловушки, чтобы обвинить их в потворстве "российскому вмешательству" в выборы. Например, демократы потребовали от сената и его республиканского большинства единогласно и без обсуждения принять законопроект, который удалось "протащить" в палате представителей лишь голосами демократов.
Также, по словам лидера республиканцев в сенате, демократы предусмотрели выделение штатам на безопасность выборов средств, которые и так были предусмотрены в предыдущем бюджете в 380 миллионов долларов. Также Макконнелл заявил, что требование к предвыборным штабам отчитываться о всех контактах с иностранцами вызывает вопросы с точки зрения свободы слова.
Республиканец напомнил, что он всегда был противником Советского Союза и поддерживал президента Рональда Рейгана в 1980-е годы в программе Стратегической оборонной инициативы, получившей название "звездных войн". По словам Макконнелла, он был рад увидеть "падение коммунизма" и всегда предупреждал, что президент-демократ Билл Клинтон слишком мягко относился к России.
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По его словам, он "задавал жару" на слушаниях в сенате демократам, которые оптимистично высказывались о сотрудничестве с президентами России Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. "Ну и, конечно, я помог борьбе против абсолютно беспомощной политики администрации (Барака) Обамы в отношении России", - заявил лидер республиканцев.
Он также вменил себе в заслугу то, что выступал против договора СНВ-3 и добивался размещения ПРО США в Европе. Макконнелл напомнил, что он поддержал "закон Магнитского" о санкциях против России и других стран и боролся с "российским вмешательством" на выборах.
Лидер демократов Чак Шумер выступил после Макконнелла и повторил обвинения, что тот "ничего не хочет делать для безопасности выборов".
США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это опровергает. Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве", но не смог обосновать наличие "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией. Об этом "сговоре" давно говорят демократы, Кремль и Белый дом наличие "сговора" категорически отрицают.
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Митч МакконнеллСенат СШАРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАРоссияСШАВ мире
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