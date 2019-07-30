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РИА Новости

Во Владивостоке начальника железнодорожной станции заподозрили в коррупции

02:57
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© РИА Новости / Виталий АньковЗдание Железнодорожного вокзала Владивостока. Архивное фото
Здание Железнодорожного вокзала Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Начальника железнодорожной станции Владивосток и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.
"В отделении по расследованию особо важных дел Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении первого заместителя начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и начальника железнодорожной станции Владивосток по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - сказал собеседник.
Он отметил, что, по версии следствия, с марта 2016 по ноябрь 2017 года начальник железнодорожной станции Владивосток получил от представителя коммерческой организации взятку за общее покровительство и действия в пользу этой компании. В аналогичном преступлении, совершенном с июля 2015-го по октябрь 2017 года, подозревается первый заместитель начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте и Управлением ФСБ России по Приморскому краю.
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По данным УТ МВД России по ДФО, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
"Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей", - сообщает УТ МВД.
В июне обыски проходили в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Позже сообщалось, что следствие предъявило трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвинение в получении взяток.
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