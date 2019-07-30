Эксперт назвал условие для участия Трампа в саммите Минской группы

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Саммит по ситуации на Востоке Украины в минском формате с участием президента США Дональда Трампа возможен только тогда, когда есть шанс хотя бы на небольшой успех, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить в Минске при участии Трампа, а также лидеров Великобритании, ФРГ и Франции, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.

"Если говорить о саммите с участием президентов и премьер-министров, то их надо собирать очень-очень осторожно, потому что никому не нужен саммит, у которого нет шанса на хотя бы небольшой успех", - сказал Хербст в понедельник, выступая в Атлантическом совете.

Он напомнил, что руководство Украины и раньше озвучивало пожелание включить США в состав Минской группы, поэтому предложение Зеленского не удивительно.

"Думаю, это было бы хорошо, хотя не уверен, что необходимо, потому что мы все знаем, что Минская группа ничего не достигла", - считает эксперт.

По его мнению, единственные серьезные переговоры велись между США и Россией сначала через замгоссекретаря Викторию Нуланд, а затем через спецпредставителя по Украине Курта Волкера.