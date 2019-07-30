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РИА Новости

Эксперт назвал условие для участия Трампа в саммите Минской группы

02:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Саммит по ситуации на Востоке Украины в минском формате с участием президента США Дональда Трампа возможен только тогда, когда есть шанс хотя бы на небольшой успех, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить в Минске при участии Трампа, а также лидеров Великобритании, ФРГ и Франции, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.
"Если говорить о саммите с участием президентов и премьер-министров, то их надо собирать очень-очень осторожно, потому что никому не нужен саммит, у которого нет шанса на хотя бы небольшой успех", - сказал Хербст в понедельник, выступая в Атлантическом совете.
Он напомнил, что руководство Украины и раньше озвучивало пожелание включить США в состав Минской группы, поэтому предложение Зеленского не удивительно.
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"Думаю, это было бы хорошо, хотя не уверен, что необходимо, потому что мы все знаем, что Минская группа ничего не достигла", - считает эксперт.
По его мнению, единственные серьезные переговоры велись между США и Россией сначала через замгоссекретаря Викторию Нуланд, а затем через спецпредставителя по Украине Курта Волкера.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
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