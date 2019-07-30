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РИА Новости

СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией

01:05
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД, посол и два топ-менеджера крупнейших госкомпаний Парагвая лишились своих постов после скандала, вызванного подписанием секретного соглашения с Бразилией по электроэнергии, сообщает издание Ultima Hora.
Отставки министра иностранных дел Луиса Кастильони, главы государственной электроэнергетической компании ANDE Альсидеса Хименеса, посла Парагвая в Бразилии Хуго Сагьеро Кабальеры и парагвайского главы компании Itaipu Binacional Хосе Альдерете потребовал от президента страны парламент. Глава государства Марио Абдо Бенитес поддержал это требование.
Эти люди были связаны с подписанием секретного соглашения с Бразилией по покупке электроэнергии ГЭС Итайпу, которая является одной из крупнейших в мире. Эксплуатацию станции ведет компания Itaipu Binacional, принадлежащая Бразилии и Парагваю. По мнению специалистов, Парагвай в данном соглашении отказался от преимуществ в части закупки электроэнергии по более дешевой цене. В результате дополнительные расходы страны оцениваются в 210- 250 миллионов долларов.
Соглашение было подписано в конце мая, но его содержание было обнародовано лишь несколько дней назад. Как отмечает издание, члены команды, готовившие и подписывавшие документ, утверждали, что соглашение выгодно для Парагвая, но не смогли ответить, чем конкретно.
Накануне глава МИД Парагвая заявил, что обратится к бразильской стороне с просьбой об отмене этого спорного соглашения и возобновлении переговоров.
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